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29 октября 2020, 08:46 4

Из-за решения КСУ по декларированию придется закрыть 110 дел против чиновников - НАБУ

29 октября 2020, 08:46 4
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В бюро отмечают, что должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности
Фото: из открытых источников
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали "политическим" решение Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование. Из-за него придется закрыть более 110 уголовных дел, в рамках которых расследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении НАБУ.

"В работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты”, - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что из-за решения КСУ "никто не будет контролировать и не будет иметь права" спрашивать об имуществе судей и источниках его происхождения и привлекать их к ответственности за соответствующие нарушения. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности.

Ранее сообщалось, что 28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

суд НАБУ декларации коррупция КСУ
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