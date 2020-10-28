Никто не возражал – Кравчук о назначении Арестовича спикером ТКГ
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал назначение Алексея Арестовича на должность информационного советника в ТКГ
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.
Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал", - сообщил Кравчук.
Глава ТКГ уточнил, что были и другие кандидатуры, а вопрос по Арестовичу обсуждался около месяца.
Леонид Кравчук также объяснил этот выбор тем, что по его мнению, у Арестовича есть военный опыт и он уже не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.
Также глава ТКГ считает, что у спикера есть своё видение и позиция.
Человек имеет своё мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей... Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?", - подытожил Леонид Кравчук.
"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал": глава украинской делегации в Трёхсторонней...Posted by Pavlovsky News on Wednesday, October 28, 2020
Ранее Арестович заявлял, что Порошенко лучший президент, а у Зеленского отсутствует своё мнение и он является уклонистом от армии.
Напомним, несколько часов назад сам Алексей Арестович сообщил о том, что его назначили спикером ТКГ.