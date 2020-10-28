Никто не возражал – Кравчук о назначении Арестовича спикером ТКГ

Леонид Кравчук считает, что у Арестовича есть военный опыт и свое видение ситуации

Леонид Кравчук считает, что у Арестовича есть военный опыт и свое видение ситуации

Фото: 5 канал

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал назначение Алексея Арестовича на должность информационного советника в ТКГ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал", - сообщил Кравчук.

Глава ТКГ уточнил, что были и другие кандидатуры, а вопрос по Арестовичу обсуждался около месяца.

Леонид Кравчук также объяснил этот выбор тем, что по его мнению, у Арестовича есть военный опыт и он уже не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.

Также глава ТКГ считает, что у спикера есть своё видение и позиция.

Человек имеет своё мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей... Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?", - подытожил Леонид Кравчук.

"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал": глава украинской делегации в Трёхсторонней... Posted by Pavlovsky News on Wednesday, October 28, 2020

Ранее Арестович заявлял, что Порошенко лучший президент, а у Зеленского отсутствует своё мнение и он является уклонистом от армии.

Напомним, несколько часов назад сам Алексей Арестович сообщил о том, что его назначили спикером ТКГ.