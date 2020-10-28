У КСУ заявили про довготривалий тиск з боку НАЗК і НАБУ

Судді звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Судді звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

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Конституційний суд України відчуває тиск з боку антикорупційних органів. Вплинути на роботу суду також намагаються політики.

Як пише RegioNews, про це повідомляється у заяві КСУ.

У своїй заяві судді звертаються до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Суд стверджує, що протягом кількох місяців він перебуває під тиском Національного агентства з протидії корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також деяких політиків.

"Незаконний вплив виявляється як на окремих суддів, так і на суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету і втрати суспільної довіри", - сказано в заяві.

Також зазначено, що "попри звинувачення в упередженості і заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та загрози щодо їх кримінального переслідування", суд і далі буде працювати незалежно і в "інтересах українського народу".

Нагадаємо, раніше НКРЕКП звернулась до ДБР щодо тиску нардепів з "Батьківщини".