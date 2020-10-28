14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
12:39  28 жовтня
Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 16:45 1

У КСУ заявили про довготривалий тиск з боку НАЗК і НАБУ

28 жовтня 2020, 16:45 1
Читайте также на русском языке
Судді звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля
Судді звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Конституційний суд України відчуває тиск з боку антикорупційних органів. Вплинути на роботу суду також намагаються політики.

Як пише RegioNews, про це повідомляється у заяві КСУ.

У своїй заяві судді звертаються до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Суд стверджує, що протягом кількох місяців він перебуває під тиском Національного агентства з протидії корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також деяких політиків.

"Незаконний вплив виявляється як на окремих суддів, так і на суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету і втрати суспільної довіри", - сказано в заяві.

Також зазначено, що "попри звинувачення в упередженості і заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та загрози щодо їх кримінального переслідування", суд і далі буде працювати незалежно і в "інтересах українського народу".

Нагадаємо, раніше НКРЕКП звернулась до ДБР щодо тиску нардепів з "Батьківщини".

суд НАБУ НАЗК Конституційний суд КСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »