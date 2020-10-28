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28 жовтня 2020, 13:57 6

Більшість виборців, які проголосували на місцевих виборах, старші 50 років - соціологи

28 жовтня 2020, 13:57 6
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Найменш активною на виборах була молодь
Найменш активною на виборах була молодь
Фото: із відкритих джерел
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Люди старші 50 років складають більше половини виборців, що прийшли на дільниці на місцевих виборах в Україні.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За даними соціологів, найбільш активними на місцевих виборах були старші виборці. 56% тих, хто прийшли на вибори, - це люди старші 50 років.

У загальній структурі виборців їх частка становить 45%”, - зазначають у "Рейтингу”.

Також згідно із результатами дослідження, молодь під час виборів була найменш активною – лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці 18-29 років.

Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%”, - йдеться в повідомленні.

У "Рейтингу” додали, що серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу. Чоловіки в основному ігнорували вибори через зайнятість і відсутність інтересу до виборів та їх результатів.

У віковому розрізі для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, натомість, для молоді – це зайнятість в день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва). Для людей середнього віку – додалась ще загроза коронавірусу”, - зазначають соціологи.

Нагадаємо, попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт.

рейтинг опитування голосування соціологія Місцеві вибори
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