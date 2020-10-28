На Київщині відбудеться перерахунок бюлетенів 30 виборчих дільниць

Перерахунок всіх виборчих бюлетенів відбудеться у Богуславі

Перерахунок всіх виборчих бюлетенів відбудеться у Богуславі

Фото: з відкритих джерел

Членами Богуславської міської ТВК було ухвалене рішення про перерахунок всіх бюлетенів з 30 виборчих дільниць міста у зв’язку з ймовірністю втручання у виборчий процес.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ОПОРА.

Перерахунок всіх виборчих бюлетенів 30 виборчих дільниць відбудеться у Богуславі, що на Київщині. Таке рішення ухвалила Богуславська міська ТВК, з огляду на ймовірність втручання у виборчий процес, а відтак й недостовірності даних", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до поліції надійшли скарги від офіційних спостерігачів та уповноважених осіб, що перебували у приміщенні ТВК про те, що у приміщенні комісії виявлений один не заповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та 2 розірвані протоколи.

За словами голови ТВК, поліція дійсно виявила документацію, про яку повідомлялося та вилучила її, як доказ. Тому членами Богуславської міської ТВК було ухвалене рішення про перерахунок всіх бюлетенів з 30 виборчих дільниць міста.

Раніше повідомлялось, що у Бородянському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. У легковому автомобілі знаходилися члени територіальної виборчої комісії.