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28 жовтня 2020, 10:37

В Ужгороді через порушення перерахують результати виборів на двох ДВК

28 жовтня 2020, 10:37
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Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю
Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю
Фото з відкритих джерел
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В Ужгороді оголосили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів.

Про це повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Розпочнеться перерахунок сьогодні об 11 годині. Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю.

"В Ужгороді призначили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів. Почнеться перерахунок сьогодні об 11 годині”, - сказала Руслана Куберка.

Вона повідомила, що порушення стосуються такого.

"На одній ДВК під час здавання документів були відкриті пакети, це виявили при перевірці виборчої документації, вони мали бути запечатані. А на другій дільниці неможливо було встановити результати, бо цифри в протоколі не співпадали з тими, що на пакетах” - сказала вона.

Зі слів голови комісії, офіційні результати виборів в Ужгороді оголосять, ймовірно, у п'ятницю.

Нагадаємо, В Ужгороді на одній з дільниць зникли 500 бюлетенів.

вибори Україна Ужгород голосування Місцеві вибори
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