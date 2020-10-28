В Ужгороді через порушення перерахують результати виборів на двох ДВК

Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю

Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю

Фото з відкритих джерел

В Ужгороді оголосили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів.

Про це повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Розпочнеться перерахунок сьогодні об 11 годині. Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю.

"В Ужгороді призначили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів. Почнеться перерахунок сьогодні об 11 годині”, - сказала Руслана Куберка.

Вона повідомила, що порушення стосуються такого.

"На одній ДВК під час здавання документів були відкриті пакети, це виявили при перевірці виборчої документації, вони мали бути запечатані. А на другій дільниці неможливо було встановити результати, бо цифри в протоколі не співпадали з тими, що на пакетах” - сказала вона.

Зі слів голови комісії, офіційні результати виборів в Ужгороді оголосять, ймовірно, у п'ятницю.

Нагадаємо, В Ужгороді на одній з дільниць зникли 500 бюлетенів.