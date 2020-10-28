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28 жовтня 2020, 12:14 2

На Волині заступниця голови ДВК може сісти за ґрати на сім років, бо проголосувала за чоловіка

28 жовтня 2020, 12:14 2
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Волинянка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього
Волинянка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього
Фото з відкритих джерел
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На Волині заступниці голови виборчої комісії повідомили про підозру у вчинені злочину. Жінці загрожує кримінальна відповідальність за те, що вона проголосувала за свого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує RegioNews.

Зазначено, що заступниці голови виборчої комісії однієї з виборчих дільниць Ківерцівського району повідомили про підозру у незаконному отриманні й використанні виборчого бюлетеня, голосуванні більше одного разу та підробці офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України).

Слідство встановило, що волинянка під час виборів, які відбувалися 25 жовтня, отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього.

Згідно зі санкцією ч.3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України, незаконне використання виборчого бюлетеня та голосування більше одного разу членом виборчої комісії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Київській області поліція відкрила три справи через порушення виборчого законодавства.

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