Большинство избирателей, которые проголосовали на местных выборах, старше 50 лет - социологи

Наименее активной на выборах была молодежь

Наименее активной на выборах была молодежь

Фото: из открытых источников

Люди старше 50 лет составляют более половины избирателей, пришедших на участки на местных выборах в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

По данным социологов, наиболее активными на местных выборах были старшие избиратели. 56% пришедших на выборы, - это люди старше 50 лет.

В общей структуре избирателей их доля составляет 45%", - отмечают в "Рейтинге".

Также согласно результатам исследования, молодежь на местных выборах была наименее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет.

Наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%", - говорится в сообщении.

В "Рейтинге" добавили, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса. Мужчины в основном игнорировали выборы из-за занятости и отсутствия интереса к выборам и их результатам.

В возрастном разрезе для старших респондентов основной причиной не идти на выборы была здоровье, зато для молодежи - это занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста - добавилась еще угроза коронавируса", - отмечают социологи.

Напомним, предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит.