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25 жовтня 2020, 09:36 3

Депутата сільради на Львівщині затримали на хабарі за нелегальну вирубку лісу

25 жовтня 2020, 09:36 3
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Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення
Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення
Фото: lviv.gp.gov.ua
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У Львівській області правоохоронці затримали депутата сільської ради - майстра лісу держпідприємства, який систематично отримував хабарі за нелегальну вирубку та продаж деревини. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Фігуранта справи затримали під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 10 тис грн.

Майстер лісу держпідприємства "Дрогобицьке лісове господарство" систематично вимагав гроші від суб’єктів господарювання за невжиття заходів реагування за нелегальну вирубку лісодеревини, а також продаж без відповідних документів деревини особливо цінної породи "дуб", - йдеться у повідомленні.

На даний момент фігуранта, який є депутатом сільської ради, затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Додається, що керівником обласної прокуратури готується повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. Через це державі завдано збиток у 17 мільйонів гривень.

ліс хабар депутат вирубка сільське господарство
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