Другий тур виборів: Садовий готовий до дебатів з кандидатом від "Євросолідарності"

На перегонах на посаду міського голови Львова лідирують два кандидати - Садовий та Синютка

На перегонах на посаду міського голови Львова лідирують два кандидати - Садовий та Синютка

Фото: з відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий до участі в дебатах з нардепом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою, який виходить до другого туру виборів мера.

Про це Садовий повідомив у соцмережі Facebook, передає Regionews. Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців. Час і місце - до обговорення", - повідомив він. Також Садовий вважає за доцільне обрати місцем такого спілкування "Суспільне телебачення". Раніше повідомлялось, що Садовому не вдалося перемогти у першому турі виборів мера Львова.

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