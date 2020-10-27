Другий тур виборів: Садовий готовий до дебатів з кандидатом від "Євросолідарності"
На перегонах на посаду міського голови Львова лідирують два кандидати - Садовий та Синютка
На перегонах на посаду міського голови Львова лідирують два кандидати - Садовий та Синютка
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий до участі в дебатах з нардепом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою, який виходить до другого туру виборів мера.
Про це Садовий повідомив у соцмережі Facebook, передає Regionews.
Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців. Час і місце - до обговорення", - повідомив він.
Також Садовий вважає за доцільне обрати місцем такого спілкування "Суспільне телебачення".
Раніше повідомлялось, що Садовому не вдалося перемогти у першому турі виборів мера Львова.
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