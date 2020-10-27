На Львовщине директора госпредприятия подозревают в нанесении ущерба на 40 миллионов

Он способствовал незаконной добыче песка на территории области

Он способствовал незаконной добыче песка на территории области

Фото: gp.gov.ua

Директору одного из госпредприятий Львовской области сообщено о подозрении в причинении ущерба на 40 миллионов гривен из-за за незаконной добычи песка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, директор государственного лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земель лесного фонда в интересах коммерческой фирмы с целью добычи песка.

В результате таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъяты земли лесного фонда площадью 0,5 га и осуществлена добыча на них песка, чем государству нанесено более 40 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили директору о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, депутата сельсовета на Львовщине задержали на взятке за нелегальную вырубку леса.