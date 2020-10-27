В Днепре открыли дело из-за попытки похищения бюллетеней

Двое неизвестных пытались похитить результаты голосования

Двое неизвестных пытались похитить результаты голосования

Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители возбудили уголовное дело за попытку похищения бюллетеней с результатами голосования.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

26 октября около 4:00 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал бежать", - говорится в сообщении.

После того, как правоохранители начали преследовать беглеца, он бросил мешок и убежал. Полицейские вернули представителю избирательной комиссии бюллетени без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, ведется следствие.

Напомним, организатору фейкового участка на Сумщине объявили подозрение.