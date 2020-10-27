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27 октября 2020, 15:04 2

В Днепре открыли дело из-за попытки похищения бюллетеней

27 октября 2020, 15:04 2
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Двое неизвестных пытались похитить результаты голосования
Двое неизвестных пытались похитить результаты голосования
Фото: Нацполиция
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В Днепре правоохранители возбудили уголовное дело за попытку похищения бюллетеней с результатами голосования.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

26 октября около 4:00 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал бежать", - говорится в сообщении.

После того, как правоохранители начали преследовать беглеца, он бросил мешок и убежал. Полицейские вернули представителю избирательной комиссии бюллетени без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, ведется следствие.

Напомним, организатору фейкового участка на Сумщине объявили подозрение.

уголовное дело полиция похищение Днепр Местные выборы бюллетень
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