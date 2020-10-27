В Одесі у приміщенні виборчої комісії знайшли димову гранату
У Малиновській районній адміністрації, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, поліцейські виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Димову шашку виявлено у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова. За вказаною адресою, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, скеровано слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків та кінологів", - йдеться у повідомленні.
На місці події поліцейські виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься.
Зазначається, що після перевірки районна територіальна комісія відновила роботу.
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