13:55  27 жовтня
Заступниця Єрмака захворіла на коронавірус
08:42  27 жовтня
Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені
08:13  27 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2020, 14:31 5

В Одесі у приміщенні виборчої комісії знайшли димову гранату

27 жовтня 2020, 14:31 5
Читайте также на русском языке
На виклик приїхали вибухотехніки та кінологи
На виклик приїхали вибухотехніки та кінологи
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Малиновській районній адміністрації, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, поліцейські виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Димову шашку виявлено у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова. За вказаною адресою, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, скеровано слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків та кінологів", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься.

Зазначається, що після перевірки районна територіальна комісія відновила роботу.

Раніше повідомлялось, що у Затоці посадовці самостійно встановили переможців на виборах: КВУ пригрозив судом.

вибори поліція комісія Граната ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »