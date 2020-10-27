На Чернігівщині члени ТВК передчасно покинули робочі місця: поліція порушила справу

Слідчі відкрили провадження за ч. 5 ст. 157 (ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків без поважних причин) Кримінального кодексу України

Слідчі відкрили провадження за ч. 5 ст. 157 (ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків без поважних причин) Кримінального кодексу України

Фото з відкритих джерел

На Чернігівщині члени Талалаївської територіальної виборчої комісії передчасно покинули робочі місця та залишили документацію без нагляду.

Про це повідомив сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, інформує RegioNews.

"Учора, 26 жовтня, близько 21:00 правоохоронці встановили місцезнаходження всіх членів комісії та доставили їх до приміщення ТВК. Останні пояснили, що близько 19:00 залишили місце роботи, бо їм начебто дозволив це зробити куратор з Прилук (хто саме, їм невідомо). Поновити роботу члени ТВК планували наступного дня об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Про порушення законодавства відділенню поліції повідомив правоохоронець, який ніс там службу. На місці події правоохоронці на відеокамеру зафіксували порожній кабінет та залишену без нагляду комісією документацію. Поліцейські опечатали приміщення ТВК та забезпечили його охорону.

У поліції нагадали, що згідно зі статтею 254 Виборчого кодексу України з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає засідання, яке безперервно триває аж до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі.

Близько 23:00 робота Талалаївської ТВК відновилася.

Слідчі відкрили провадження за ч. 5 ст. 157 (ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків без поважних причин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в день місцевих виборів у Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування.