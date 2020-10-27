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27 жовтня 2020, 10:11 3

У день виборів з дільниць госпіталізували десятки осіб - Ляшко

27 жовтня 2020, 10:11 3
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На виборчій дільниці померла одна людина
На виборчій дільниці померла одна людина
Фото: з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у день місцевих виборів, 25 жовтня, з виборчих дільниць госпіталізували 50 людей, одна людина померла.

Як передає RegioNews, про це він розповів в ефірі "Громадського радіо".

Зареєстровано 250 викликів "швидкої" до дільниць, 50 осіб госпіталізовали, одна людина померла через зупинку серця до приїзду "швидкої", - зазначив Ляшко.

За його словами, члени дільниць і виборці переважно дотримувалися протиепідемічні вимоги.

У цілому вибори пройшли з дотриманням санітарних норм, прописаними в постанові Кабміну. Грубих порушень не було. Найчастіше порушення на виборчих дільницях - це недотримання соціальної дистанції і відсутність щитків у членів виборчих комісій", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Зеленського розробляють п'ять сценаріїв посилення карантину.

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