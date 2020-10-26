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"Слуги народу" хочуть закріпити процедуру "Зе-опитування" на постійній основі
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26 жовтня 2020, 20:05 3

"Слуги народу" хочуть закріпити процедуру "Зе-опитування" на постійній основі

26 жовтня 2020, 20:05 3
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У пропрезидентській партії таке опитування вважають формою прямої демократії
У пропрезидентській партії таке опитування вважають формою прямої демократії
Фото: скрін відео
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Представники провладної партії вважають успішними результати опитування, яке ініціював Зеленський

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі Україна 24 назвала формою прямої демократії всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, пише RegioNews.

Такий інструмент прямої демократії - правильна і хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія", - зазначила Кравчук.


Кравчук підкреслила, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу", - пояснила вона.

Нагадаємо, у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського.

Володимир Зеленський опитування Слуга народа президент нардеп
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