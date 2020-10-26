"Слуги народу" хочуть закріпити процедуру "Зе-опитування" на постійній основі

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі Україна 24 назвала формою прямої демократії всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, пише RegioNews.

Такий інструмент прямої демократії - правильна і хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія", - зазначила Кравчук.