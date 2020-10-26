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26 жовтня 2020, 18:03 5

В ОПЗЖ заявили, що готові об'єднуватись із "Слугою народу”

26 жовтня 2020, 18:03 5
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У політсилі не проти об’єднатися після оголошення результатів виборів
У політсилі не проти об’єднатися після оголошення результатів виборів
Фото: із відкритих джерел
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Партія “Опозиційна платформа – за життя” може об'єднатися із депутатами від "Слуги народу" на місцях.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ” заявив народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко, передає RegioNews.

За його словами, в політсилі не проти об’єднатися із депутатами від "Слуги народу” вже після оголошення офіційних результатів місцевих виборів.

Ми готові об'єднуватися з ким завгодно, з будь-якою політичною силою, яка має в своїй діяльності основу об'єднання нашої української нації. Нам треба об'єднувати Україну, зшивати її треба на ділі, а не на політичній тріскотні", - заявив Німченко.

Нагадаємо, 11 жовтня у ЗМІ з`явилася інформація, що за словами Олександра качури "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.

політика партїї Слуга народа ОПЗЖ голосування
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