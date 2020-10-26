В ОПЗЖ заявили, що готові об'єднуватись із "Слугою народу”
У політсилі не проти об’єднатися після оголошення результатів виборів
У політсилі не проти об’єднатися після оголошення результатів виборів
Партія “Опозиційна платформа – за життя” може об'єднатися із депутатами від "Слуги народу" на місцях.
Про це в ефірі телеканалу "НАШ” заявив народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко, передає RegioNews.
За його словами, в політсилі не проти об’єднатися із депутатами від "Слуги народу” вже після оголошення офіційних результатів місцевих виборів.
Ми готові об'єднуватися з ким завгодно, з будь-якою політичною силою, яка має в своїй діяльності основу об'єднання нашої української нації. Нам треба об'єднувати Україну, зшивати її треба на ділі, а не на політичній тріскотні", - заявив Німченко.
Нагадаємо, 11 жовтня у ЗМІ з`явилася інформація, що за словами Олександра качури "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.
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