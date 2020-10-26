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26 октября 2020, 20:05 2

"Слуги народа" хотят закрепить процедуру "Зе-опроса" на постоянной основе

26 октября 2020, 20:05 2
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В пропрезидентской партии такой опрос считают формой прямой демократии
В пропрезидентской партии такой опрос считают формой прямой демократии
Фото: скрин видео
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Представители правящей партии считают успешными результаты опроса, который инициировал Зеленский

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире Украина 24 назвала формой прямой демократии всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, пишет RegioNews.

Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дия", - отметила Кравчук.


Кравчук подчеркнула, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - пояснила она.

Напомним, в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского.

Владимир Зеленский опрос Слуга народа президент нардеп
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