"Слуги народа" хотят закрепить процедуру "Зе-опроса" на постоянной основе

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире Украина 24 назвала формой прямой демократии всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, пишет RegioNews.

Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дия", - отметила Кравчук.