"Слуги народа" хотят закрепить процедуру "Зе-опроса" на постоянной основе
В пропрезидентской партии такой опрос считают формой прямой демократии
В пропрезидентской партии такой опрос считают формой прямой демократии
Представители правящей партии считают успешными результаты опроса, который инициировал Зеленский
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире Украина 24 назвала формой прямой демократии всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, пишет RegioNews.
Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дия", - отметила Кравчук.
Кравчук подчеркнула, что опрос не будет иметь юридических последствий.
Опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - пояснила она.
Напомним, в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского.
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