Школы Киевщины после каникул перейдут на дистанционное обучение - ОГА

Детские садики будут продолжать свою работу

Детские садики будут продолжать свою работу

Фото: flickr

В "красных" зонах Киевской области школы после каникул будут переведены на дистанционную форму работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Всего в области 703 учреждения среднего образования. Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в "красных" зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что учреждения дошкольного образования продолжают работать, однако 14 детских садов в области закрыли на карантин.

Они располагаются в Мироновской ОТГ, Барышевский ОТГ, Фурсовской ОТГ, Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском, Яготинском, Тетиевском и Таращанском районах", - рассказали в ОГА.

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, Зеленский требует правдивую статистику по выздоровевшим от коронавируса.