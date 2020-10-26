В ЦИК допустили, что второй тур выборов мэра может состояться в декабре

Причиной задержки могут стать судебные иски кандидатов

Причиной задержки могут стать судебные иски кандидатов

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Центральная избирательная комиссия считает, что второй тур выборов мэров в некоторых городах может пройти не в ноябре, как ожидается, а в декабре в связи с возможной судебной тяжбой.

Эту информацию подтвердил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Украинским новостям", пишет RegioNews

По словам Сергея Дубовика, согласно календарному плану, проведения местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября, а в соответствии с Избирательным кодексом в городах с более 75 тысяч избирателей, и где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.

Дубовик пояснил, что, если результаты выборов будут оспаривать в суде, то второй тур отложится еще на неделю.

На установление результатов выборов в территориальных избирательных комиссий 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное разбирательство - это, условно говоря, еще неделю. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - пояснил Дубовик.

Напомним, "Слуги народа" отправятся в полицию за нарушения на избирательных участках.