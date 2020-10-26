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У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
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26 жовтня 2020, 15:58 11

У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста

26 жовтня 2020, 15:58 11
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Інформація про дату повернення мера доволі суперечлива
Інформація про дату повернення мера доволі суперечлива
Фото: із відкритих джерел
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Мер Харкова Геннадій Кернес вже знає про попередні результати голосування на місцевих виборах і планує записати відеозвернення.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, передає RegioNews.

Стан Геннадія Кернеса - стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили", - розповів Терехов.

Він додав, що найближчим часом буде оприлюднене його звернення до харків'ян. Також Терехов анонсував приїзд Геннадія Кернеса в Харків.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS із посиланням на джерела в політичному естеблішменті Харкова, Кернеса можуть повернути в Україну вже 7 листопада.

Прессекретар мера Юрій Сидоренко заявив нашому телеграм-каналу про відсутність у нього будь-яких даних про терміни повернення мера з клініки "Шаріте”, - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, інформацію про те, що Кернес скоро запише відеозвернення до городян, підтвердив його соратник і бізнесмен Павло Фукс.

Нагадаємо, Екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес.

заява Харьків горсовет Місцеві вибори Геннадій Кернес
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