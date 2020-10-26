Местные выборы прошли прозрачно и с соблюдением всех процедур - ОБСЕ

Были зафиксированы случаи злоупотребления полномочиями и обвинения в подкупе избирателей

Были зафиксированы случаи злоупотребления полномочиями и обвинения в подкупе избирателей

Фото: Facebook

По данным международных наблюдателей от ОБСЕ, местные выборы в Украине в целом прошли прозрачно и спокойно, с соблюдением всех необходимых процедур.

Об этом во время пресс-конференции сообщила глава миссии по наблюдению за выборами Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, передает RegioNews.

На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители Бюро демократических институтов и прав человека во время проведения выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, в хорошо организованный и прозрачный способ, все процедуры были соблюдены", - сказала она.

Также руководительница миссии добавила, что это общие выводы их предварительной работы.

Она отметила, что кандидаты во время избирательной кампании могли свободно проводить предвыборную агитацию, однако были зафиксированы случаи злоупотребления полномочиями, а также обвинения в возможном подкупе голосов.

Ингибйорг добавила, что процесс подсчета голосов был часто длительным, но в основном проводился в соответствующем порядке и прозрачно.

Также наблюдатели миссии ОБСЕ фиксировали, что на некоторых участках не придерживались социальной дистанции, а у людей отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Напомним, в ЦИК объяснили, когда обнародуют результаты местных выборов.