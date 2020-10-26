В ОПОРІ заявили, що Україна під час виборів провалила карантинні заходи

На місцях ситуація з карантинними заходами була нерівнозначною

На місцях ситуація з карантинними заходами була нерівнозначною

Фото з відкритих джерел

Держава не виконала належним чином свою роль в організації карантинних заходів з недопущення розповсюдження коронавірусу при проведенні місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на пресконференції в понеділок заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Ми відзначаємо, що держава не виконала повноцінно свою роль у плані організації антиковідних заходів, організації дня голосування в умовах карантину", — зазначила вона.

За її словами, фактично відповідальність за організацію карантинних заходів було покладено на місцеве самоврядування, крім цього, з резервного фонду держбюджету на це виділялися кошти. Попри це, сказала Айвазовська, на місцях ситуація з карантинними заходами була нерівнозначною.

"У деяких регіонах України виділили досить масштабні суми. Наприклад, міста Миколаїв, Запоріжжя виділили 2 млн грн на ці цілі. А Київ, для порівняння, який значно більший із точки зору кількості виборців і дільниць, — трохи більш як 1 млн грн", — підкреслила глава ОПОРИ.

Вона додала: якщо в одних регіонах були навіть спеціальні захисні костюми для забезпечення безпеки членів виборчих комісій, які організовували голосування вдома, то в інших "практично нічого не було забезпечено".

"І іноді це було причиною того, що члени комісій відмовлялися від роботи", — запевнила Айвазовська.

Нагадаємо, явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.