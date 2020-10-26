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В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города
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26 октября 2020, 15:58 9

В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города

26 октября 2020, 15:58 9
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Информация о дате возвращения мэра довольно противоречивая
Информация о дате возвращения мэра довольно противоречивая
Фото: из открытых источников
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Мэр Харькова Геннадий Кернес уже знает о предварительных результатах голосования на местных выборах и планирует записать видеообращение.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает RegioNews.

Состояние Геннадия Кернеса - стабильное и о результатах выборов ему уже сообщили", - рассказал Терехов.

Он добавил, что в ближайшее время будет обнародовано его обращение к харьковчанам. Также Терехов анонсировал приезд Геннадия Кернеса в Харьков.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на источники в политическом истеблишмента Харькова, Кернеса могут вернуть в Украину уже 7 ноября.

Пресс-секретарь мэра Юрий Сидоренко заявил нашему телеграмм-каналу об отсутствии у него каких-либо данных о сроках возвращения мэра из клиники "Шарите", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, информацию о том, что Кернес скоро запишет видеообращение к горожанам, подтвердил его соратник и бизнесмен Павел Фукс.

Напомним, Экзит-пол: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес.

заявление Харьков горсовет Местные выборы Геннадий Кернес
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