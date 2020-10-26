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26 жовтня 2020, 13:45 7

У "Слузі народу” розповіли, коли оприлюднять результати опитування Зеленського

26 жовтня 2020, 13:45 7
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У партії стверджують, що результати не стали для них несподіванкою
Фото: із відкритих джерел
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Результати ініційованого президентом України Володимиром Зеленським опитування, яке провели під час місцевих виборів, планують оприлюднити увечері 26 жовтня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Офіційні результати, вони, будуть сьогодні, очевидно, оприлюднені, ближче до вечора. Вони повинні збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як це є завжди", – розповіла Кравчук.

Вона також висловила думку, що подібні ініціативи потрібно закріпити на постійній основі.

Такий інструмент прямої демократії - правильна й хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія". Звичайно, це не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум. Але опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу", - додала заступниця голови фракції.

Нагадаємо, що українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати опитування.

Володимир Зеленський опитування Слуга народа Місцеві вибори результат
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