"Слуга народа" занимает первое место на выборах в облсоветы - Корниенко

В партии Зеленского заявили, что лидируют также в районных советах

В партии Зеленского заявили, что лидируют также в районных советах

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Об этом во время брифинга заявил председатель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.

У нас есть определенные промежуточные результаты, это рейтинг в областные советы. 49% протоколов обработано, и по этой статистике, "Слуга народа" занимает первое место в областных советах, 20%", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что у правящей партии на выборах в районные советы немного ниже процент, но, по его словам, "слуги" все равно лидируют с результатом в 17% голосов по всей Украине.

Там больше мандатов, там около 5300 мандатов. И также есть предварительная информация по главам общин, у нас есть информация из 17 областей, по которым разыгрывались 976 мандатов глав общин, из которых у нас, в "Слуги народа" 146, это около 15%", - добавил Корниенко.

Председатель правящей партии также рассказал, что во время выборов "было много нарушений и попыток фальсификации", и по его словам, партия готовит иски в суд.

Напомним, в "Слуге народа" рассчитывают, что возьмут больше всего мандатов в облсоветах