У "Слузі народу” розраховують, що візьмуть найбільше мандатів в облрадах

В політсилі не вважають результати виборів провалом

В політсилі не вважають результати виборів провалом

Фото: ukrinform

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу в партійному штабі після завершення голосування, передає RegioNews.

Я думаю, що на ранок, у нас наступний брифінг о 14-й, ми будемо мати вже більшість паралельних підрахунків і ... будуть загальні результати. Але вже ми маємо обережний оптимізм стверджувати, що в цілому по обласних радах в загальному заліку "Слуга народу" посяде перше місце, і буде, я думаю, що по міських радах також дуже високий результат, враховуючи розповсюдженість партії по всій країні", - розповів Корнієнко.

Він озвучив дані щодо результатів партії на виборах до деяких обласних рад і заявив, що "найбільша кількість депутатів місцевих рад буде у "Слуги народу".

З'являються екзит-поли щодо обласних рад... Київська область – 25% до обласної ради в партії "Слуга народу". У Київській області на другому місці "Європейська солідарність" – 14%, третє – "За майбутнє" (11,5%), четверте – "Батьківщина" (8,5%)", - сказав Корнієнко.

Також він зазначив, що на виборах до Запорізької обласної ради "Слуга народу" набирає 26,04%, ОПЗЖ – 18%, "Партія Володимира Буряка "Єднання" – 8,2%, "Європейська солідарність" – 7%, "Опозиційний блок" – 6,2%, "Батьківщина- 6,4%, "За майбутнє" – 5,4%.

Підсумовуючи, я думаю, що паралельний підрахунок, який ми зараз розпочнемо, буде швидко відбуватися. Спочатку по мерах, потім по радах – обласних, міських", - підкреслив голова політсили.

Він також зауважив, що вибори відбулися чесно і прозоро, і підкреслив, що не вважає ці вибори "провалом" для партії "Слуга народу".

Нагадаємо, явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРА.