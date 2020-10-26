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26 жовтня 2020, 13:26 6

Мер Кам'янського заявив про перемогу в першому турі виборів

26 жовтня 2020, 13:26 6
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Також партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів у міську раду
Також партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів у міську раду
Фото: з відкритих джерел
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Чинний мер Кам'янського Андрій Білоусов заявив, що за нього 25 жовтня віддали голоси понад 60% виборців.

Про це Білоусов розповів у відеозверненні в Facebook, передає RegioNews.

За його інформацією, на виборах 25 жовтня за нього віддали голоси понад 60% виборців, тому він виграє вибори в першому турі.

Також за його словами, партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів, які будуть представлені у міській раді.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли пачки бюлетенів в одному з покинутих будинків.

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