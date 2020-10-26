Мер Кам'янського заявив про перемогу в першому турі виборів

Також партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів у міську раду

Також партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів у міську раду

Фото: з відкритих джерел

Чинний мер Кам'янського Андрій Білоусов заявив, що за нього 25 жовтня віддали голоси понад 60% виборців.

Про це Білоусов розповів у відеозверненні в Facebook, передає RegioNews.

За його інформацією, на виборах 25 жовтня за нього віддали голоси понад 60% виборців, тому він виграє вибори в першому турі.

Також за його словами, партія "Бджола" зайняла перше місце за кількістю депутатів, які будуть представлені у міській раді.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли пачки бюлетенів в одному з покинутих будинків.