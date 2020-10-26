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26 октября 2020, 14:00 10

Точная дата второго тура местных выборов еще не известна - ОПОРА

26 октября 2020, 14:00 10
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Повторное голосование состоится в большинстве городов
Повторное голосование состоится в большинстве городов
Фото: из открытых источников
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Дата второго тура голосования на местных выборах в крупных городах будет зависеть от скорости подсчета результатов волеизъявления граждан.

Об этом во время пресс-конференции в "Укринформе" рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет", - рассказала она.

Айвазовская также добавила, что в разных регионах могут быть разные даты голосования, например, это может быть как 15 ноября, так и 22 ноября.

Она отметила, что второй тур выборов должен состояться в воскресенье.

Напомним, в ОПОРЕ в большинстве городов прогнозируют еще один тур выборов мэров.

ОПОРА Местные выборы второй тур голосование регионы
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