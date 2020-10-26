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26 жовтня 2020, 13:45 5

Під час виборів у Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна дільниці

26 жовтня 2020, 13:45 5
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Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі
Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі
Фото з відкритих джерел
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У Луцьку на виборчій дільниці №071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після початку підрахунку голосів.

Про це повідомили очевидці, передає RegioNews з посиланням на "Волинські новини".

"Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, близько 22:30", — пише агентство.

Як зазначили очевидці, виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі. Про травми спостерігача не повідомляють.

Нагадаємо, на Волині звільнили голову ДВК, який агітував за одного з кандидатів на посаду мера.

вибори Україна Волинь Луцьк Місцеві вибори
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