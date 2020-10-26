Під час виборів у Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна дільниці
Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі
Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі
У Луцьку на виборчій дільниці №071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після початку підрахунку голосів.
Про це повідомили очевидці, передає RegioNews з посиланням на "Волинські новини".
"Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, близько 22:30", — пише агентство.
Як зазначили очевидці, виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі. Про травми спостерігача не повідомляють.
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