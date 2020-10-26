Під час виборів у Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна дільниці

Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі

Виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі

Фото з відкритих джерел

У Луцьку на виборчій дільниці №071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після початку підрахунку голосів.

Про це повідомили очевидці, передає RegioNews з посиланням на "Волинські новини".

"Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, близько 22:30", — пише агентство.

Як зазначили очевидці, виборча дільниця була розміщена на першому поверсі будівлі. Про травми спостерігача не повідомляють.

Нагадаємо, на Волині звільнили голову ДВК, який агітував за одного з кандидатів на посаду мера.