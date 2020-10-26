В "Слуге народа" рассказали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского
Результаты инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским опроса, проведенного во время местных выборов, планируют обнародовать вечером 26 октября.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.
Официальные результаты, они будут сегодня, очевидно, обнародованные, ближе к вечеру. Они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как это всегда", - рассказала Кравчук.
Она также выразила мнение, что подобные инициативы нужно закрепить на постоянной основе.
Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосования в приложении "Дія". Конечно, это не будет иметь юридических последствий, так как их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - добавила заместитель председателя фракции.
Напомним, что ответили украинцы на вопросы Зеленского: предварительные результаты опроса.