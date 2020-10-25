17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
20:07  25 жовтня
Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 23:31 3

У ЦВК повідомили, коли будуть готові результати виборів

25 жовтня 2020, 23:31 3
Читайте также на русском языке
На підрахунок голосів піде від трьох до п'яти днів
На підрахунок голосів піде від трьох до п'яти днів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Результати виборів у місцеві органи влади будуть оголошені протягом трьох-п'яти днів.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

Ми будемо сподіватися, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів", — сказав він.

Нагадаємо, за попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах склала 37%.

вибори голосування ЦВК результат другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Активність виборців по Україні становить 36,98% – ЦВК
25 жовтня 2020, 22:58
Порушення у день виборів: поліція відкрила майже 80 кримінальних справ
25 жовтня 2020, 22:42
Екзит-пол: у другому турі чинний мер Ужгорода Андріїв і "Слуга народу" Щадей мають практично рівні шанси
25 жовтня 2020, 22:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »