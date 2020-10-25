У ЦВК повідомили, коли будуть готові результати виборів

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

Ми будемо сподіватися, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів", — сказав він.