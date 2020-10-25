У ЦВК повідомили, коли будуть готові результати виборів
На підрахунок голосів піде від трьох до п'яти днів
На підрахунок голосів піде від трьох до п'яти днів
Результати виборів у місцеві органи влади будуть оголошені протягом трьох-п'яти днів.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.
Ми будемо сподіватися, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів", — сказав він.
Нагадаємо, за попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах склала 37%.
Активність виборців по Україні становить 36,98% – ЦВКВсі новини »
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