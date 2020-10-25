В ЦИК сообщили, когда будут готовы результаты выборов

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских голов", — сказал он.