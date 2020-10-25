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25 октября 2020, 23:31 9

В ЦИК сообщили, когда будут готовы результаты выборов

25 октября 2020, 23:31 9
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На подсчет голосов уйдет от трех до пяти дней
На подсчет голосов уйдет от трех до пяти дней
Фото из открытых источников
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Результаты выборов в местные органы власти будут установлены и оглашены в течение трех-пяти дней.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских голов", — сказал он.

Напомним, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах составила 37%.

выборы голосование ЦИК результат второй тур
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