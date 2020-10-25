Екзит-пол: у другому турі чинний мер Ужгорода Андріїв і "Слуга народу" Щадей мають практично рівні шанси
"Слуга народу" лідирує на виборах до Ужгородської міської ради
"Слуга народу" лідирує на виборах до Ужгородської міської ради
На виборах міського голови Ужгорода лідирує чинний мер міста, самовисуванець Богдан Андріїв. Дещо менше набрав кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, тож, в місті буде другий тур виборів.
Про це свідчать дані екзит-полу студії Савіка Шустера, пише RegioNews.
У першому турі чинний мер Богдан Андріїв набрав 23,8% голосів, тоді як Віктор Щадей – 22,7% і поки що це єдиний шанс для "Слуги народу" отримати мера обласного центру.
"Слуга народу" лідирує також і на виборах до Ужгородської міської ради. Також до неї проходять "Батьківщина", "Євросолідарність", "Рідне Закарпаття" і "ОПЗЖ".
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