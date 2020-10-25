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25 жовтня 2020, 22:38 11

Екзит-пол: у другому турі чинний мер Ужгорода Андріїв і "Слуга народу" Щадей мають практично рівні шанси

25 жовтня 2020, 22:38 11
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"Слуга народу" лідирує на виборах до Ужгородської міської ради
"Слуга народу" лідирує на виборах до Ужгородської міської ради
Фото з відкритих джерел
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На виборах міського голови Ужгорода лідирує чинний мер міста, самовисуванець Богдан Андріїв. Дещо менше набрав кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, тож, в місті буде другий тур виборів.

Про це свідчать дані екзит-полу студії Савіка Шустера, пише RegioNews.

У першому турі чинний мер Богдан Андріїв набрав 23,8% голосів, тоді як Віктор Щадей – 22,7% і поки що це єдиний шанс для "Слуги народу" отримати мера обласного центру.

"Слуга народу" лідирує також і на виборах до Ужгородської міської ради. Також до неї проходять "Батьківщина", "Євросолідарність", "Рідне Закарпаття" і "ОПЗЖ".

Нагадаємо, екзит-пол: мера Миколаєва Сєнкевича чекає другий тур виборів .

вибори Слуга народа Ужгород Закарпаття Андріїв Богдан другий тур екзит-пол
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