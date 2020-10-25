Активність виборців по Україні становить 36,98% – ЦВК

Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці

Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці

Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, становить 36,98 %.

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