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25 жовтня 2020, 22:58 1

Активність виборців по Україні становить 36,98% – ЦВК

25 жовтня 2020, 22:58 1
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Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці
Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці
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Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, становить 36,98 %.

Про це пише RegioNews з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Також у ЦВК повідомили про те, що початок підрахунку голосів уже стартував.

Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 % Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, за даними мережі ОПОРА явка виборців становила 35,94%.

Україна ЦВК виборці результат виборча дільниця явка
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