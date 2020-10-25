Активність виборців по Україні становить 36,98% – ЦВК
Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці
Отримано і опрацьовано 98,65% інформації про явку на виборчі дільниці
Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, становить 36,98 %.
Про це пише RegioNews з посиланням на Центральну виборчу комісію.
Також у ЦВК повідомили про те, що початок підрахунку голосів уже стартував.
Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 % Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, October 25, 2020
Нагадаємо, за даними мережі ОПОРА явка виборців становила 35,94%.
Явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРАВсі новини »
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