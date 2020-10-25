В "Слуге народа" рассчитывают, что возьмут больше всего мандатов в облсоветах

В политсиле не считают результаты выборов провалом

В политсиле не считают результаты выборов провалом

Фото: ukrinform

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил председатель партии Александр Корниенко во время брифинга в партийном штабе после завершения голосования, передает RegioNews.

Я думаю, что на утро, у нас следующий брифинг в 14:00, мы будем иметь уже большинство параллельных подсчетов и ... будут общие результаты. Но уже мы имеем осторожный оптимизм утверждать, что в целом по областным советам в общем зачете "Слуга народа" займет первое место, и будет, я думаю, что по городских советах также очень высокий результат, учитывая распространенность партии по всей стране", - рассказал Корниенко.

Он озвучил данные о результатах партии на выборах в некоторых областных советах и заявил, что "наибольшее количество депутатов местных советов будет в "Слуги народа".

Появляются экзит-полы по областных советах ... Киевская область - 25% в областной совет в партии "Слуга народа". В Киевской области на втором месте "Европейская солидарность" - 14%, третье - "За будущее" (11,5%), четвертое - "Батькивщина" (8,5%)", - сказал Корниенко.

Также он отметил, что на выборах в Запорожский областной совет "Слуга народа" набирает 26,04%, ОПЗЖ - 18%, "Партия Владимира Буряка "Единение"- 8,2%, "Европейская солидарность"- 7%, "Оппозиционный блок"- 6,2%, "Батькивщина" 6,4%, "За будущее" - 5,4%.

Подытоживая, я думаю, что параллельный подсчет, который мы сейчас начнем, будет быстро происходить. Сначала по мэрах, потом по советам - областных, городских", - подчеркнул глава политсилы.

Он также отметил, что выборы прошли честно и прозрачно, и подчеркнул, что не считает эти выборы "провалом" для партии "Слуга народа".

Напомним, явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА.