"Слуга народу” буде вести паралельний підрахунок голосів - Кравчук

Власних екзит-полів партія не проводить

Власних екзит-полів партія не проводить

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Про це це журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

За її словами, паралельний підрахунок голосів може початися після 20:00, коли закриються дільниці.

Це стандартна процедура, ми будемо її вести всю ніч цю процедуру. Ми розуміємо, що цього року, насправді, підрахунок займе більше часу, ніж на минулих місцевих виборах, бо трошки складніший формат підрахунку, адже треба ще порахувати не лише голоси за партію, але й ті чи інші голоси за окремих кандидатів", - заявила Кравчук.

Вона додала, що це може змінити результати голосування в залежності від того, як кандидати будуть рухатися в регіональному списку.

Також у "Слузі народу" сподіваються вже 26 жовтня будуть перші результати підрахунку.

Ми не робимо якогось загального екзит-полу загалом по Україні. Також я знаю, що буде екзит-пол, не нами замовлений, незалежно замовлений, у тому числі, по опитуванню також буде озвучений о 20:01", - сказала вона.

Нагадаємо, у штабі "Слуг народу" готуються підбивати підсумки виборів.