Результати виборів у Києві оголосять не раніше 28 жовтня, - ТВК
На швидкість підрахунку повпливає форма нових бюлетенів
На швидкість підрахунку повпливає форма нових бюлетенів
Результати місцевих виборів у Києві, в кращому випадку, будуть відомі не раніше ранку 28 жовтня.
Як пише ЧЕСНО, про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає RegioNews.
За його словами, через нову форму бюлетенів значно сповільниться підрахунок голосів, крім того, у комісій немає подібного досвіду.
Він також поскаржився на те, що "протоколи досить великі і складні для заповнення”.
Лише на території Києва відкрилися 1105 виборчих дільниць. При цьому по три дільниці у Шевченківському та Солом'янському, а також по одній в Оболонському та Дарницькому районах відкрилися із запізненням”, - сказав Нілов.
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