Кличко лидирует на выборах мэра Киева - данные экзит-пола

Во второй тур выборов с ним выходит кандидат от ОПЗЖ Александр Попов

Во второй тур выборов с ним выходит кандидат от ОПЗЖ Александр Попов

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Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг", которые были представлены в агентстве "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Так, за действующего мэра столицы проголосовали 47,8% избирателей.

На втором месте с результатом 8,6% голосов оказался экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (партия "ОПЗЖ"). Сергей Притула занял третье место, у него 8,3% голосов.

На четвертом месте с 8% народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, за ней на пятом месте с результатом 6,3% народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов избирателей.

Согласно результатам экзит-полов общего проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", мэр Киева Виталий Кличко получил 45.93% голосов избирателей, Александр Попов от ОПЗЖ - 9.62%, Ирина Верещук ("Слуга народа") получила 8.53%.

На выборах в городской совет Киева, по данным экзит-пола группы "Рейтинг", лидирует партия "УДАР" Виталия Кличко, за которую проголосовали 21,3% избирателей.

На втором месте с 18% голосов идет партия "Европейская солидарность", на третьем - "Слуга народа" с 9,5% голосов.

На четвертом месте партия "Единство" Александра Омельченко с 6,8%, на пятом - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,7% голосов. Далее идет партия "Батькивщина" - 6,6%.

Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.

По данным экзит-пола общего проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", на выборах в Киевсовет 7 партий преодолевают проходной барьер.

Так, "Удар" Виталия Кличко набрал 19.74%, "Европейская солидарность" - 17.76%. За "Слугу народа" проголосовали 10.28% избирателей, за ВО "Батькивщина" - 8.61. ОПЗЖ набрала 7.77%, "Единство" Александра Омельченко - 5.94%, и "Голос" получил 5.65% голосов.

Напомним, результаты выборов в Киеве объявят не раньше 28 октября, - ТИК.