400 гривень за голос: в КВУ розповіли про факти підкупу виборців

У трьох регіонах виявили факти винесення бюлетенів

У трьох регіонах виявили факти винесення бюлетенів

Фото: ukrinform

Про це повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель в ефірі телеканалу "Україна24", передає RegioNews.

До прикладу, на Одещині було виявлено 4 автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос. Це автобус, який рухався до смт. Затока і Білгород-Дністровського. Смт. Затока, хочу нагадати, це та громада, Кароліно-Бугазька громада, де перед виборами аномально зросла кількість виборців - в одній громаді на 13%”, - сказав Кошель.

Він додав, що в місті Нікополь Дніпропетровської області пропонували виборцям за голос по 200 гривень. Також зафіксовані факти підвезення виборців у місті Костянтинівка Донецької області і Новодмитрівці Донецької області.

Підвезення виборців у тому числі не просто турбота про літніх людей, це може бути і надання безкоштовних транспортних послуг, а також - схема, за якою можуть і мотивуватися виборці”, - пояснив Кошель.

Також КВУ виявив факти винесення бюлетенів у трьох регіонах, що може характеризуватися як спроба організації "каруселі”.

Ми фіксуємо кілька фактів спроб фальсифікації у день голосування. Це факти, коли виборцям прямо вказували пальцем, за кого потрібно голосувати... Ці факти зафіксовані на Дніпропетровщині у психоінтернаті, а також на Закарпатті у геріатричному пансіонаті, де лікуються виборці переважно старшого віку”, - заявив Кошель.

Нагадаємо, ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців.