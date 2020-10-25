17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
20:07  25 жовтня
Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 19:57 3

400 гривень за голос: в КВУ розповіли про факти підкупу виборців

25 жовтня 2020, 19:57 3
Читайте также на русском языке
У трьох регіонах виявили факти винесення бюлетенів
У трьох регіонах виявили факти винесення бюлетенів
Фото: ukrinform
Читайте также
на русском языке

У другій половині дня голосування Комітет виборців зафіксував низку порушень, пов’язаних із підкупом виборців.

Про це повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель в ефірі телеканалу "Україна24", передає RegioNews.

До прикладу, на Одещині було виявлено 4 автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос. Це автобус, який рухався до смт. Затока і Білгород-Дністровського. Смт. Затока, хочу нагадати, це та громада, Кароліно-Бугазька громада, де перед виборами аномально зросла кількість виборців - в одній громаді на 13%”, - сказав Кошель.

Він додав, що в місті Нікополь Дніпропетровської області пропонували виборцям за голос по 200 гривень. Також зафіксовані факти підвезення виборців у місті Костянтинівка Донецької області і Новодмитрівці Донецької області.

Підвезення виборців у тому числі не просто турбота про літніх людей, це може бути і надання безкоштовних транспортних послуг, а також - схема, за якою можуть і мотивуватися виборці”, - пояснив Кошель.

Також КВУ виявив факти винесення бюлетенів у трьох регіонах, що може характеризуватися як спроба організації "каруселі”.

Ми фіксуємо кілька фактів спроб фальсифікації у день голосування. Це факти, коли виборцям прямо вказували пальцем, за кого потрібно голосувати... Ці факти зафіксовані на Дніпропетровщині у психоінтернаті, а також на Закарпатті у геріатричному пансіонаті, де лікуються виборці переважно старшого віку”, - заявив Кошель.

Нагадаємо, ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців.

голосування регіони Місцеві вибори КВУ підкуп виборців дільниця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Місцеві вибори у Броварах можуть визнати такими, що не відбулися
25 жовтня 2020, 19:34
"Слуга народу” буде вести паралельний підрахунок голосів - Кравчук
25 жовтня 2020, 19:22
У штабі "Слуг народу" готуються підбивати підсумки виборів
25 жовтня 2020, 19:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »