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25 жовтня 2020, 18:43 4

У "Слузі народу” розповіли, як будуть рахувати голоси опитування Зеленського

25 жовтня 2020, 18:43 4
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Результати опитування можуть оприлюднити вже завтра, 26 жовтня
Результати опитування можуть оприлюднити вже завтра, 26 жовтня
Фото: E.Sarakhman
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Відповіді на п'ять питань від президента Володимира Зеленського будуть рахувати у Києві у 10 спеціальних приміщеннях.

Про це виданню "Страна.юа" розповів спікер проекту "5 запитань від президента" Артем Гагарін, передає RegioNews.

Саме туди волонтери будуть привозити запломбовані коробки із анкетами.

Там ці пломби будуть перевіряти, розкривати. Потім окремо розкладуть анкети, виходячи з відповідей на перше питання – "так", "ні", пошкоджена анкета або людина взагалі не голосувала", – розповів Гагарін.

За його словами, результати опитування будуть внесені у спеціальну форму. Процедуру повторять ще чотири рази для кожного запитання, а результати відправлять у спеціальний чат-бот.

Всі анкети і фінальні бланки упакували і віддали своєму координатору. Стежити за цим процесом можна онлайн, ми також будемо проводити брифінг для ЗМІ ", – зазначив спікер.

Нагадаємо, стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського.

Також повідомлялось, що у Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування.

опитування Слуга народа Володимир Зеленський голосування бюлетень
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