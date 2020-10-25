17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
16:20  25 жовтня
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 18:24 9

Менше, ніж 2015 року: явка виборців станом на 16:00 склала 27%

25 жовтня 2020, 18:24 9
Читайте также на русском языке
Цього року кількість виборців, які прийшли проголосувати, рекордно низька
Цього року кількість виборців, які прийшли проголосувати, рекордно низька
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 16 годину явка громадян на місцевих виборах по всій Україні склала 27%.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Явка на 16:00 по всій країні, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%. Похибка 0,84%", - розповіла вона.

Айвазовська зазначила, що на минулих місцевих виборах, які проводилися 2015 року, явка станом на 16 годину становила 36,2%.

Відомо, що Центральна виборча комісія даних про явку виборців станом на 16:00 не публікувала. Як пояснили в Комісії, ЦВК ніколи не займалась оперативним збором інформації про явку на місцевих виборах упродовж дня голосування.

Також в ЦВК розповіли, що дані могла б автоматично передавати система "ІАС Вибори", однак на неї виділили кошти.

Інформацію про явку виборців ми збираємо самостійно з власної ініціативи. Процес опрацювання та оприлюднення цих даних забирає багато часу. Нагадуємо, що про перебіг голосування розкаже голова ЦВК Олег Діденко у прямому ефірі о 22:00”, - заявили в Комісії.

Нагадаємо, ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців.

голосування регіони Місцеві вибори ОПОРА явка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Результати виборів у Києві оголосять не раніше 28 жовтня, - ТВК
25 жовтня 2020, 17:52
ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців
25 жовтня 2020, 17:37
Стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського
25 жовтня 2020, 17:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »