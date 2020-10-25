Менше, ніж 2015 року: явка виборців станом на 16:00 склала 27%

Цього року кількість виборців, які прийшли проголосувати, рекордно низька

Цього року кількість виборців, які прийшли проголосувати, рекордно низька

Фото: із відкритих джерел

Станом на 16 годину явка громадян на місцевих виборах по всій Україні склала 27%.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Явка на 16:00 по всій країні, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%. Похибка 0,84%", - розповіла вона.

Айвазовська зазначила, що на минулих місцевих виборах, які проводилися 2015 року, явка станом на 16 годину становила 36,2%.

Відомо, що Центральна виборча комісія даних про явку виборців станом на 16:00 не публікувала. Як пояснили в Комісії, ЦВК ніколи не займалась оперативним збором інформації про явку на місцевих виборах упродовж дня голосування.

Також в ЦВК розповіли, що дані могла б автоматично передавати система "ІАС Вибори", однак на неї виділили кошти.

Інформацію про явку виборців ми збираємо самостійно з власної ініціативи. Процес опрацювання та оприлюднення цих даних забирає багато часу. Нагадуємо, що про перебіг голосування розкаже голова ЦВК Олег Діденко у прямому ефірі о 22:00”, - заявили в Комісії.

Нагадаємо, ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців.