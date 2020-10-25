ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців

Найнижчу явку на місцевих виборах зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Найнижчу явку на місцевих виборах зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Фото: із відкритих джерел

Станом на 13:00 25 жовтня явка виборців в середньому по країні становить 17,3%.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

Найнижча явка на місцевих виборах в Україні зафіксована в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%. Максимальна явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) — 26%. В Комісії додали, що ці дані є попередніми.

Загалом за даними Центрвиборчкому, явка громадян, які станом на 13:00 прийшли проголосувати на дільниці в регіонах України, наступна:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Полтавська область – 16,6 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %.

Нагадаємо, стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського.

Також повідомлялось, що явка виборців на місцевих виборах станом на 12:00 складає 13,5%.