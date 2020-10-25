ЦВК розповіла, у яких регіонах найвища і найнижча явка виборців
Станом на 13:00 25 жовтня явка виборців в середньому по країні становить 17,3%.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.
Найнижча явка на місцевих виборах в Україні зафіксована в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%. Максимальна явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) — 26%. В Комісії додали, що ці дані є попередніми.
Загалом за даними Центрвиборчкому, явка громадян, які станом на 13:00 прийшли проголосувати на дільниці в регіонах України, наступна:
Вінницька область – 17,2 %
Волинська область – 17,0 %
Донецька область – 22,1 %
Житомирська область – 18,3 %
Закарпатська область – 15,3 %
Івано-Франківська область – 14 %
Кіровоградська область – 18,6 %
Миколаївська область – 15,5 %
Полтавська область – 16,6 %
Сумська область – 15,7 %
Тернопільська область – 17,0 %
Харківська область – 15,5 %
Черкаська область – 17 %
Чернівецька область – 14 %
Чернігівська область – 20,1 %
Луганська область – 18 %
Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
Тернопільська область – 17 %
Херсонська область – 16,7 %
Київська область – 15,6 %
м. Київ – 16,2 %.
Нагадаємо, стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського.
Також повідомлялось, що явка виборців на місцевих виборах станом на 12:00 складає 13,5%.