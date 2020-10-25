17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
16:20  25 жовтня
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 17:00 7

Мешканці Борщагівської ОТГ пишуть заяви в поліцію на "туристів", яких приписали до їхніх квартир

25 жовтня 2020, 17:00 7
Читайте также на русском языке
Одна з мешканок Борщагівки заявила, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна
Одна з мешканок Борщагівки заявила, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна
Читайте также
на русском языке

На виборчих дільницях у Борщагівській ОТГ мешканці, що приходять голосувати, масово виявляють сторонніх осіб, внесених до списків виборців за їхніми адресами.

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу" на дільницях громади, розповідає RegioNews.

Так, на дільниці № 320626, що у Софіївській Борщагівці по вулиці Шкільній, 5, жінка, що прийшла голосувати з'ясувала, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна.

Жінка написала заяву в поліцію. Спостерігачі повідомляють, що таких випадків у Борщагівській ОТГ дуже багато.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.

порушення ОТГ Місцеві вибори виборці Борщагівка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області
25 жовтня 2020, 16:39
Їхали голосувати за "Батьківщину": У Борщагівській ОТГ затримали групу "політичних туристів" в рожевих масках (ВІДЕО)
25 жовтня 2020, 16:30
Місцеві вибори: в КВУ назвали п'ять основних проблем та порушень
25 жовтня 2020, 16:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »