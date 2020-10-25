Мешканці Борщагівської ОТГ пишуть заяви в поліцію на "туристів", яких приписали до їхніх квартир

Одна з мешканок Борщагівки заявила, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна

Одна з мешканок Борщагівки заявила, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна

На виборчих дільницях у Борщагівській ОТГ мешканці, що приходять голосувати, масово виявляють сторонніх осіб, внесених до списків виборців за їхніми адресами.

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу" на дільницях громади, розповідає RegioNews. Так, на дільниці № 320626, що у Софіївській Борщагівці по вулиці Шкільній, 5, жінка, що прийшла голосувати з'ясувала, що отримала запрошення голосувати на чотирьох людей, в той час, як живе у квартирі одна. Жінка написала заяву в поліцію. Спостерігачі повідомляють, що таких випадків у Борщагівській ОТГ дуже багато. Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.

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