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25 жовтня 2020, 17:09 14

Стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського

25 жовтня 2020, 17:09 14
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Волонтери проводять опитування біля половини усіх виборчих дільниць
Волонтери проводять опитування біля половини усіх виборчих дільниць
Фото: із відкритих джерел
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Опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, проводиться біля 55% виборчих дільниць на території всієї України.

Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська.

Вона додала, на півдні України охоплення дільниць волонтерами набагато вище, їхня кількість значно менша у західних областях.

Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - розповіла Айвазовська.

Нагадаємо, у Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування, особу зловмисника вже встановили.

Володимир Зеленський опитування статистика Місцеві вибори ОПОРА дільниця
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