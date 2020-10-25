Стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського

Волонтери проводять опитування біля половини усіх виборчих дільниць

Волонтери проводять опитування біля половини усіх виборчих дільниць

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська.

Вона додала, на півдні України охоплення дільниць волонтерами набагато вище, їхня кількість значно менша у західних областях.

Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - розповіла Айвазовська.

Нагадаємо, у Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування, особу зловмисника вже встановили.