Стала відома кількість дільниць, біля яких проводиться опитування Зеленського
Опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, проводиться біля 55% виборчих дільниць на території всієї України.
Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.
Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, а біля 45% немає. Похибка національного дослідження - 4%", - написала Айвазовська.
Вона додала, на півдні України охоплення дільниць волонтерами набагато вище, їхня кількість значно менша у західних областях.
Найбільшу кількість дільниць охоплено на півдні - 78,65%, найменшу на заході - 37,81%, у центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - розповіла Айвазовська.
Нагадаємо, у Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування, особу зловмисника вже встановили.