Місцеві вибори: явка станом на 12:00 складає 13,5%

За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців

За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців

Фото: flickr

У Громадянської мережі "Опора" повідомляють, що станом на 12:00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%.

Про це під час брифінгу розповів аналітик "ОПОРИ" Олександр Клюжев, передає RegioNews.

Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативного кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає громадянська мережа" Опора ", то за нашими даними, станом на 12 годину сьогодні активність виборців становить 13,5%", - розповів Клюжев.

Він також додав, що похибка дослідження явки виборців не перевищує 1,2%.

Раніше активісти ОПОРИ прогнозували, що загалом явка на місцевих виборах цього року може скласти менше 50% виборців.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ спрогнозували можливу явку на місцевих виборах.