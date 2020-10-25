Місцеві вибори: явка станом на 12:00 складає 13,5%
За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців
За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців
У Громадянської мережі "Опора" повідомляють, що станом на 12:00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%.
Про це під час брифінгу розповів аналітик "ОПОРИ" Олександр Клюжев, передає RegioNews.
Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативного кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає громадянська мережа" Опора ", то за нашими даними, станом на 12 годину сьогодні активність виборців становить 13,5%", - розповів Клюжев.
Він також додав, що похибка дослідження явки виборців не перевищує 1,2%.
Раніше активісти ОПОРИ прогнозували, що загалом явка на місцевих виборах цього року може скласти менше 50% виборців.
Нагадаємо, раніше в ОПОРІ спрогнозували можливу явку на місцевих виборах.
Місцеві вибори: явка станом на 12:00 складає 13,5%Всі новини »
25 жовтня 2020, 14:57На дільницях в регіонах не вистачає бюлетенів для голосування - ОПОРА
25 жовтня 2020, 14:36Поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування
25 жовтня 2020, 14:35
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос