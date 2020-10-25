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25 жовтня 2020, 14:57 6

Місцеві вибори: явка станом на 12:00 складає 13,5%

25 жовтня 2020, 14:57 6
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За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців
За даними активістів, на дільниці прийде менше 50% виборців
Фото: flickr
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У Громадянської мережі "Опора" повідомляють, що станом на 12:00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%.

Про це під час брифінгу розповів аналітик "ОПОРИ" Олександр Клюжев, передає RegioNews.

Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативного кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає громадянська мережа" Опора ", то за нашими даними, станом на 12 годину сьогодні активність виборців становить 13,5%", - розповів Клюжев.

Він також додав, що похибка дослідження явки виборців не перевищує 1,2%.

Раніше активісти ОПОРИ прогнозували, що загалом явка на місцевих виборах цього року може скласти менше 50% виборців.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ спрогнозували можливу явку на місцевих виборах.

голосування Місцеві вибори виборці ОПОРА дільниця явка
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Місцеві вибори: явка станом на 12:00 складає 13,5%
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