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25 октября 2020, 17:37 24

ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей

25 октября 2020, 17:37 24
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Самая низкая явка на местных выборах зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Самая низкая явка на местных выборах зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 13:00 25 октября явка избирателей в среднем по стране составляет 17,3%.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Самая низкая явка на местных выборах в Украине зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%. Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без города Одесса) - 26%. В Комиссии добавили, что эти данные являются предварительными.

В целом, по данным Центризбиркома, явка граждан, которые по состоянию на 13:00 пришли проголосовать на участки в регионах Украины, следующая:

Винницкая область - 17,2%
Волынская область - 17,0%
Донецкая область - 22,1%
Житомирская область - 18,3%
Закарпатская область - 15,3%
Ивано-Франковская область - 14%
Кировоградская область - 18,6%
Николаевская область - 15,5%
Полтавская область - 16,6%
Сумская область - 15,7%
Тернопольская область - 17,0%
Харьковская область - 15,5%
Черкасская область - 17%
Черновицкая область - 14%
Черниговская область - 20,1%
Луганская область - 18%
Одесская область (без г.. Одесса) - 26%
Тернопольская область - 17%
Херсонская область - 16,7%
Киевская область - 15,6%
г. Киев - 16,2%.

Напомним, стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского.

Также сообщалось, что явка избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00 составляет 13,5%.

голосование регионы ЦИК Местные выборы избиратели явка
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