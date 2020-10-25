ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей

Самая низкая явка на местных выборах зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Самая низкая явка на местных выборах зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Фото: из открытых источников

По состоянию на 13:00 25 октября явка избирателей в среднем по стране составляет 17,3%.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Самая низкая явка на местных выборах в Украине зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%. Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без города Одесса) - 26%. В Комиссии добавили, что эти данные являются предварительными.

В целом, по данным Центризбиркома, явка граждан, которые по состоянию на 13:00 пришли проголосовать на участки в регионах Украины, следующая:

Винницкая область - 17,2%

Волынская область - 17,0%

Донецкая область - 22,1%

Житомирская область - 18,3%

Закарпатская область - 15,3%

Ивано-Франковская область - 14%

Кировоградская область - 18,6%

Николаевская область - 15,5%

Полтавская область - 16,6%

Сумская область - 15,7%

Тернопольская область - 17,0%

Харьковская область - 15,5%

Черкасская область - 17%

Черновицкая область - 14%

Черниговская область - 20,1%

Луганская область - 18%

Одесская область (без г.. Одесса) - 26%

Тернопольская область - 17%

Херсонская область - 16,7%

Киевская область - 15,6%

г. Киев - 16,2%.

Напомним, стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского.

Также сообщалось, что явка избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00 составляет 13,5%.