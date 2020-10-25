ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей
По состоянию на 13:00 25 октября явка избирателей в среднем по стране составляет 17,3%.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.
Самая низкая явка на местных выборах в Украине зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%. Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без города Одесса) - 26%. В Комиссии добавили, что эти данные являются предварительными.
В целом, по данным Центризбиркома, явка граждан, которые по состоянию на 13:00 пришли проголосовать на участки в регионах Украины, следующая:
Винницкая область - 17,2%
Волынская область - 17,0%
Донецкая область - 22,1%
Житомирская область - 18,3%
Закарпатская область - 15,3%
Ивано-Франковская область - 14%
Кировоградская область - 18,6%
Николаевская область - 15,5%
Полтавская область - 16,6%
Сумская область - 15,7%
Тернопольская область - 17,0%
Харьковская область - 15,5%
Черкасская область - 17%
Черновицкая область - 14%
Черниговская область - 20,1%
Луганская область - 18%
Одесская область (без г.. Одесса) - 26%
Тернопольская область - 17%
Херсонская область - 16,7%
Киевская область - 15,6%
г. Киев - 16,2%.
Напомним, стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского.
Также сообщалось, что явка избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00 составляет 13,5%.