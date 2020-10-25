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25 жовтня 2020, 16:16 4

Місцеві вибори: в КВУ назвали п'ять основних проблем та порушень

25 жовтня 2020, 16:16 4
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Фото: flickr
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Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень під час моніторингу ходу голосування на місцевих виборах.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель, передає RegioNews.

За його словами, спостерігачі зафіксували низку фактів незаконної агітації, недопуск спостерігачів на окремі виборчі дільниці, відкриття виборчих дільниць з затримкою, а також порушення, пов'язані з опитуванням президента Володимира Зеленського в день голосування.

Керівник КВУ зазначив, що опитування президента проводиться "непрофесійним і навіть аматорським способом", і результати такого опитування не можуть вважатися думкою громадян України.

Він також додав, що за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою громадян, воно не регулюється чинним законодавством.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні, в цілому, проходять спокійно, - МВС.

Також в у ЦВК назвали місцеві вибори одними із найскладніших в історії країни.

порушення голосування Місцеві вибори КВУ дільниця
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