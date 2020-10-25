Жители Борщаговской ОТГ пишут заявления в полицию на "туристов", которых приписали к их квартирам

Одна из жительниц Борщаговки заявила, что получила приглашение голосовать на четырех человек, в то время, как живет в квартире одна

Одна из жительниц Борщаговки заявила, что получила приглашение голосовать на четырех человек, в то время, как живет в квартире одна

На избирательных участках в Борщаговской ОТГ жители, которые приходят голосовать, массово выявляют посторонних лиц, внесенных в списки избирателей по их адресам.

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа" на участках общины, рассказывает RegioNews. Так, на участке № 320626, что в Софиевской Борщаговке по улице Школьной, 5, женщина, которая пришла голосовать выяснила, что получила приглашение голосовать на четырех человек, в то время, как живет в квартире одна. Женщина написала заявление в полицию. Наблюдатели сообщают, что таких случаев в Борщаговской ОТГ очень много. Напомним, ранее в Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который должен был за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебского на выборах главы Борщаговской ОТГ.

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