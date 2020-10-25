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25 жовтня 2020, 15:55 35

В Борщагівській ОТГ затримали "туриста", який за 1000 грн мав голосувати за "Батьківщину" і Кодебського

25 жовтня 2020, 15:55 35
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Затриманий продемонстрував пам'ятку від замовника з інструкцією, за кого саме треба голосувати
Затриманий продемонстрував пам'ятку від замовника з інструкцією, за кого саме треба голосувати
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В Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.

Про це Роман Гах повідомляє на власній сторінці у "Фейсбуці", розповідає RegioNews.

Про це свідчить відео, на якому молодий чоловік розповідає, що до нього звернувся чоловік на ім'я Льоша, який запропонував за 1000 грн проголосувати на певних дільницях в Борщагівській ОТГ.

Затриманий продемонстрував отриману від замовника пам'ятку з інструкцією, за кого саме треба голосувати, де було написано Олексій Кодебський та партія "Батьківщина". За словами затриманого, він не має прописки в Борщагівській громаді.

Нагадаємо, сьогодні у Борщагівській ОТГ відбуваються вибори голови громади та депутатів ради ОТГ. З самого ранку на виборчих дільницях Борщагівки фіксуються масові фальсифікації та порушення виборчого законодавства.

вибори порушення ОТГ виборці Борщагівка Батьківщина Гах Роман
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